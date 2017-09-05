Уже не удивляет: ХК «Динамо-Минск» поражениями продолжает выступление в чемпионате КХЛ

Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжает писать бесславную историю. 4 сентября команда под управлением Горди Дуайера проиграла шестой кряду матч регулярного чемпионата КХЛ – это абсолютно худший старт «зубров» в истории, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На этот раз в роли обидчика выступила «Северсталь». Клуб из Череповца не хватает звезд с неба, однако для минчан нынче любой соперник представляет неразрешимую загадку. «Зубры» героически сражались, сравняли счет в третьем периоде, но после пропустили в большинстве. 2:1 – победа хозяев.

Следующую игру «Динамо» проведет также на выезде – 6 сентября в Сочи.