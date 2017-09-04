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«Динамо-Минск», худшая команда очередного сезона КХЛ, 4 сентября сразится с «Северсталью»

04 сентября 2017 04:59
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Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» по-прежнему в поисках первой победы в рамках регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги. 4 сентября «Зубры» в Череповце сразятся с «Северсталью», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

 

Пока команда Горди Дуайера безнадежно проваливает этот сезон. Первые 5 матчей – и ни одной победы. Противник «Динамо» – «Северсталь» – также не показывает впечатляющих результатов. Тем не менее хоккеисты из Череповца в своей последнем матче обыграли «Локомотив» из Ярославля и разжились первой победой в регулярке.

Матч между «Динамо» и «Северсталью» начнется 4 сентября в 19:00.

# Хоккей Беларуси

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