«Динамо-Минск», худшая команда очередного сезона КХЛ, 4 сентября сразится с «Северсталью»

Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» по-прежнему в поисках первой победы в рамках регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги. 4 сентября «Зубры» в Череповце сразятся с «Северсталью», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пока команда Горди Дуайера безнадежно проваливает этот сезон. Первые 5 матчей – и ни одной победы. Противник «Динамо» – «Северсталь» – также не показывает впечатляющих результатов. Тем не менее хоккеисты из Череповца в своей последнем матче обыграли «Локомотив» из Ярославля и разжились первой победой в регулярке.

Матч между «Динамо» и «Северсталью» начнется 4 сентября в 19:00.