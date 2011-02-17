БАТЭ — «Пари Сен-Жермен»: покрытие стадиона «Динамо» с помощью сложной системы труб подогревают и днем, и ночью

Сегодня на столичном стадионе «Динамо» все же встретятся обе команды.

Потому что еще задолго до проведения поединка сами французы не были уверены в том, что посетят зимний Минск. Причина тому — установившиеся в белорусской столице морозы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Как известно, матч пройдет в любую погоду, тем более что многочисленный персонал стадиона месяц готовил спортивную арену к поединку. Естественное покрытие изнутри с помощью сложной системы труб подогревали и днем, и ночью.

Юрий Криводубский, заместитель директора минского стадиона «Динамо»:

Подготовка к матчу шла задолго до его начала, ещё в январе был включен подогрев поля. Проводились работы по очистке стадиона от снега — кубометры и тонны вывезены, дорожка чистая, трибуны чистые. Это потребовало больших усилий работников стадиона.