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БАТЭ — «Пари Сен-Жермен»: покрытие стадиона «Динамо» с помощью сложной системы труб подогревают и днем, и ночью

17 февраля 2011 07:58
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Сегодня на столичном стадионе «Динамо» все же встретятся обе команды.

Потому что еще задолго до проведения поединка сами французы не были уверены в том, что посетят зимний Минск. Причина тому — установившиеся в белорусской столице морозы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Как известно, матч пройдет в любую погоду, тем более что многочисленный персонал стадиона месяц готовил спортивную арену к поединку. Естественное покрытие изнутри с помощью сложной системы труб подогревали и днем, и ночью.

Юрий Криводубский, заместитель директора минского стадиона «Динамо»:
Подготовка к матчу шла задолго до его начала, ещё в январе был включен подогрев поля. Проводились работы по очистке стадиона от снега — кубометры и тонны вывезены, дорожка чистая, трибуны чистые. Это потребовало больших усилий работников стадиона.

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