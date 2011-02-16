Футбольные клубы Высшей Лиги Беларуси продолжают подготовку к чемпионату

Борисовский «БАТЭ» на минувшей неделе завершил спарринговую программу, запланированную накануне лигоевропейского свидания с «Пари Сен-Жермен».

В среду, в отсутствие игроков разных возрастов, команда Виктора Гончаренко экспериментальным составом переиграла сербский «ОФК». Максима Бордачева, распечатавшего ворота белградской команды на старте встречи, в середине второго тайма результативно поддержал Александр Володько – 2:0.

А в субботу борисовчане смогли отметиться лишь голом престижа в концовке проигранного поединка с краковской «Вислой». При счете 3:0 в пользу польской команды точный удар по воротам соперника нанес бразильский новичок желто-синих Алекс, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Кстати, на неделе контракты с «БАТЭ» продлили ряд игроков, среди которых и защитник Артема Радьков, до этого пытавшийся приглянуться тренерскому штабу российской «Томи». Услуги Радькова томских функционеров не заинтересовали, зато без лишних раздумий представитель Премьер-лиги наших восточных соседей заключил договор с еще одним защитником «БАТЭ» Сергеем Сосновским. Контракт вступит в силу 25 февраля, так что в предстоящих матчах 1/16 финала Лиги Европы Сосновский при необходимости придет на помощь борисовскому клубу.

У минского «Динамо» первый официальный матч в сезоне еще нескоро. С кубковым розыгрышем бело-голубые распрощались еще на стадии 1/8, так что ближайшие поединок – лишь второго апреля в стартовом поединке чемпионата Беларуси.

Пока все силы направлены на тренировки и спарринги, коих на минувшей неделе подопечные Олега Василенко провели целых три. Ничейными поединками со словацкой «Дубницей» и польским «Шленцком» динамовцы довели общее число мирных исходов на прошедшем турецком сборе до четырех.

А на дорожку минимально переиграли сербскую команду «Слобода-Поинт». В очередной раз подтвердил свой высокий бомбардирский класс Леонид Ковель – 1:0.

Брестские динамовцы в процессе межсезонной рутинной работы нашли время выбрать себе капитана. Больших трудностей с определением самого достойного на столь почетную должность у коллектива Юрия Пунтуса не возникло. С солидным отрывом победу в этом, не сомневаемся, демократическом голосовании одержал Дмитрий Мозолевский.

В минувшем сезоне форвард принес своей команде наибольшую результативную пользу: 9 голов и шесть передач. Хотя в споре бомбардиров и уступил своему партнеру по атаке Николаю Янушу.

Футболисты «Минска» время до ответственного матча в кубковом четвертьфинале проводят в кропотливых тренировочных заботах, которое скрашивает, разве что, приятная средиземноморская погода. В турецких краях бронзовый призер нынче проводит второй межсезонный сбор, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

14 февраля подопечные Виталия Тараканова мерялись силами с украинским «Ильичевцом». Итог – поражение – 1:3. Гол у горожан забил Николай Зенько.