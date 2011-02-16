Противостояние «Ливерпуля» и «Баварии» или, к примеру, «Милана» и «Реала» в антураже скромного минского спортзала. Это не фантастика.

Все это реально. Правда, в форме футбольных грандов выступают отнюдь не мировые звезды, а болельщики именитых команд.

В минувшие выходные в Минске стартовал мини-футбольный турнир среди фан-клубов, организатором которого на этот раз выступил прошлогодний победитель «Ливерпуль», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Футбольные баталии между фанатами, оказывается, не менее жаркие, нежели противостояние профессиональных команд.

Денис Носов, член фан-клуба команды «Ливерпуль»:

Это уже седьмой турнир. Сейчас играет 10 команд. Причем появились и экзотичные. Такие, как «Болтон».

Из близких нам географически команд играет фан-клуб «Спартака». Киевлян пока нет.

В фан-клубе, что в ливерпульском, что в других, насколько я видел, возраст – от 16 и до 40 лет.

Также много девушек. Им надо отдельный турнир устраивать. Они, конечно же, с удовольствием бы поболели. Но пока удалось договориться только на такой зал. Сами видите, что тут даже запасным негде посидеть, что уже говорить о болельщиках.

Тренировки получаются иногда. Перед этим турниром так и не собрались.

У всех разный график работы. Только хорошо то, что многие ребята уже между собой сыграны. Поэтому получился хороший результат.