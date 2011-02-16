Стадион «Динамо», клубы «БАТЭ» и «ПСЖ» готовы к матчу 1/16 финала Лиги Европы по футболу

Минус футболистам оказался не помехой: белорусский «БАТЭ» и французский «Пари Сен-Жермен» все же выйдут 17 февраля на поле минского «Динамо». И пока команды готовятся к игре, на стадионе создают все условия для матча. В лютые дни на поле даже травка зеленеет.

Во Франции сегодня плюс 12, а в Национальном аэропорту «Минск» – такая же цифра, только со знаком минус. Такой перепад температур футболисты почувствовали еще в самолете – чартер из Парижа прибыл с небольшим опозданием. Но мороз не испортил первоначальное впечатление иностранцев.

Галантные французы, в первую очередь, очаровали своих болельщиков. Практически никто из них не остался без автографа. Затем свою порцию удовольствия получили спортивные журналисты. Несмотря на запрет главного тренера на интервью, он сам же на нем и попался.

Антуан Комбуаре, главный тренер футбольного клуба «Пари Сен-Жермен»:

Честно говоря, мы привыкли уже к такой погоде как у вас, потому что месяц назад во Франции были точно такие же заморозки.

В это же время на поле, которое завтра станет местом сражения французов и белорусов, в буквальном смысле, сдували снег. Многочисленный персонал стадиона накануне спортивного марафона занят на марафете: уже целый месяц сыпет нескользящую соль, красит и штукатурит. Но главное чудо посредине зимы удалось вырастить в самом центре «Динамо» – траву.

Естественное покрытие изнутри с помощью сложной системы труб подогревали и днем, и ночью, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В результате температура на поле сейчас и во время игры будет гораздо выше, чем за периметром. Хотя за трибунный градус ответственны сами болельщики. На завтрашнюю игру пока продано чуть более четырех тысяч билетов.

Юрий Криводубский, заместитель директора минского стадиона «Динамо»:

Я думаю, самые преданные болельщики себя проявят.

Как показывает практика, последний день-два – самая активная покупка билетов. Потому что все эти разговоры о переносе-непереносе тоже сказываются.

Чтобы развеять слухи по поводу отмены игры, накануне в Минск прибыли эксперты УЕФА. Прогулявшись по стадиону, специалисты не только остались довольны, но даже не успели замерзнуть. То ли дело в одежде, то ли вся правда в том, что перенос игры – слишком затратное дело. Трансляция матча в 20.00 назначена неслучайно. Это самое рейтинговое европейское время.

Виктор Гончаренко, главный тренер футбольного клуба «БАТЭ»:

Учитывая, что завтра рабочий день, понятно, что если мы играем в 16.00, то кому-то некомфортно будет. Если мы играет в 20.00, то кому-то будет холодно. Нужно такое сочетание, чтобы устраивало болельщиков, в первую очередь. А для нас не имеет большой разницы когда играть.

Пока мороз пугает только болельщиков, а вот игрокам он, скорее всего, на руку. Про него даже шутят: Мороз Иванович – это 12 игрок на поле.

Своеобразный экстрим уже закалил команду «БАТЭ» в недавней игре с киевским «Динамо», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». На сей раз организаторы матча решили согреть болельщиков. Солдатской кашей и горячим бесплатным чаем.