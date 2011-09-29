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БАТЭ – Барселона. Ганчаренко: Каталонцы включили запредельные для нас скорости. И мы не справились

29 сентября 2011 07:27
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Накануне, второй матч групповой стадии Лиги Чемпионов Барселона-БАТЭ собрал на Динамо аншлаг: за такой красивой и в тоже время непростой игрой следили 35 тысяч зрителей.

Лучшая команда Европы привезла в Беларусь свой сильнейший состав. Что позволило огромному количеству болельщиков увидеть настоящий европейский футбол.

Счет 0:5 в пользу гостей. Итоги игры в Минске, благодаря множеству пользователей, писавших на эту тему, вошли в мировые тренды твиттера, сообщает «Столичное телевидение».

Хосеп Гвардиола, главный тренер ФК «Барселона»:
Нельзя говорить о том, что это был простой матч. Около двадцати минут вообще не было забитых мячей. Нам пришлось прилично измотать и себя, и соперника прежде, чем пошли голы. Но это не значит, что игра была легкой прогулкой.
Главное — это отношение. Наши парни усердно работают и всегда стремятся побеждать. Они сражаются на поле до последней минуты, не глядя на результат. Такая у нас философия.

Виктор Ганчаренко, главный тренер ФК БАТЭ:
Результат для нас очень неприятный, но бросать в команду критические стрелы я просто не имею права. Когда ты играешь с «Барселоной», всегда присутствует определенный страх, психологические проблемы, которые не позволяют игрокам проявить свои лучшие качества. Еще раз повторю — ни в коем случае не обвиняю ребят в случившемся.
Конечно, это очень ценный урок. Наверное, нам не хватает матчей высокого уровня. Если бы мы проводили хотя бы пару десятков подобных игр, нам было бы легче противостоять «Барселоне». А так каталонцы включили запредельные для нас скорости. И мы не справились.
С «Барселоной» можно играть в открытый футбол, что позволяют себе немногие команды. Или играть от обороны и ловить шанс в контратаках. Мы выбрали второй вариант. К сожалению, плохой подбор мяча, неактивный прессинг, неудачное расположение игроков не позволили нам контратаковать эффективно.

Официальный сайт ФК «Барселона»

Официальный сайт ФК БАТЭ

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