БАТЭ – «Барселона»: прилет в Минск и первая тренировка испанского клуба на стадионе «Динамо»

Тренер каталонцев Хосеп Гвардиола отметил на пресс-конференции, что он с уважением относится к белорусской команде: «Они не в первый раз играют в Лиге чемпионов, у них есть опыт соревнований подобного рода. Это команда, которая привыкла побеждать, они хорошо подготовлены, у них есть потенциал и в прошлом году они нас удивляли».
Предыдущие матчи в группе обе команды сыграли вничью. Сайт ФК «Барселона» отмечает: «Борисовский клуб БАТЭ может стать сенсацией Лиги чемпионов в этом году. Их многообещающий дебют в игре с «Викторией» позволяет считать команду тёмной лошадкой этой группы».
Этот матч станет 400-ым для «Барселоны» в рамках УЕФА, и это первый визит в Беларусь знаменитого каталонского клуба, сообщает www.ctv.by со ссылкой на официальный сайт ФК «Барселона».