БАТЭ – «Барселона»: прилет в Минск и первая тренировка испанского клуба на стадионе «Динамо»

Вечером 28 сентября на минском стадионе «Динамо» состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов: борисовский БАТЭ принимает испанскую «Барселону».

Тренер каталонцев Хосеп Гвардиола отметил на пресс-конференции, что он с уважением относится к белорусской команде: «Они не в первый раз играют в Лиге чемпионов, у них есть опыт соревнований подобного рода. Это команда, которая привыкла побеждать, они хорошо подготовлены, у них есть потенциал и в прошлом году они нас удивляли».

Предыдущие матчи в группе обе команды сыграли вничью. Сайт ФК «Барселона» отмечает: «Борисовский клуб БАТЭ может стать сенсацией Лиги чемпионов в этом году. Их многообещающий дебют в игре с «Викторией» позволяет считать команду тёмной лошадкой этой группы».