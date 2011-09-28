Прямой эфир

БАТЭ – «Барселона»: прилет в Минск и первая тренировка испанского клуба на стадионе «Динамо»

28 сентября 2011 12:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Вечером 28 сентября на минском стадионе «Динамо» состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов: борисовский БАТЭ принимает испанскую «Барселону».

Тренер каталонцев Хосеп Гвардиола отметил на пресс-конференции, что он с уважением относится к белорусской команде: «Они не в первый раз играют в Лиге чемпионов, у них есть опыт соревнований подобного рода. Это команда, которая привыкла побеждать, они хорошо подготовлены, у них есть потенциал и в прошлом году они нас удивляли».

Предыдущие матчи в группе обе команды сыграли вничью. Сайт ФК «Барселона» отмечает: «Борисовский клуб БАТЭ может стать сенсацией Лиги чемпионов в этом году. Их многообещающий дебют в игре с «Викторией» позволяет считать команду тёмной лошадкой этой группы».

Этот матч станет 400-ым для «Барселоны» в рамках УЕФА, и это первый визит в Беларусь знаменитого каталонского клуба, сообщает www.ctv.by со ссылкой на официальный сайт ФК «Барселона».

ФК «Барселона» в Минске

ФК «Барселона» в Минске

ФК «Барселона» в Минске

ФК «Барселона» в Минске

ФК «Барселона» в Минске

ФК «Барселона» в Минске

ФК «Барселона» в Минске

ФК «Барселона» в Минске

ФК «Барселона» в Минске

ФК «Барселона» в Минске

ФК «Барселона» в Минске

ФК «Барселона» в Минске

ФК «Барселона» в Минске

# Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
28 сентября 2011 08:14

Матч БАТЭ-«Барселона» состоится сегодня вечером на минском стадионе Динамо в 21-45

БАТЭ – Барселона: футболисты испанского клуба прибыли в Минск
27 сентября 2011 17:41

БАТЭ – Барселона: футболисты испанского клуба прибыли в Минск

27 сентября 2011 12:34

ФК «Барселона» направилась в гостиницу прямо с летного поля Национального аэропорта «Минск»