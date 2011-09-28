БАТЭ – «Барселона». Гвардиола: Первые матчи всегда вызывают у меня панику

Впервые в белорусской столице сыграет действующий победитель Лиги чемпионов — испанская «Барселона». Матч с борисовским БАТЭ состоится сегодня вечером на минском стадионе «Динамо» в 21-45.

До сегодняшних поединков в группе Н футбольной Лиги чемпионов нет лидеров. В первом туре «Барселона» сыграла вничью с итальянским «Миланом» — 2:2, а борисовчане разошлись миром с чешской «Викторией» — 1:1. Поэтому на предматчевой конференции главный тренер «гранатово-синих» Хосеп Гвардиола в своих высказываниях был острожен.

Хосеп Гвардиола, главный тренер ФК «Барселона»:

Первые матчи всегда вызывают у меня панику. Хорошо, пусть «паника» — это слишком сильно. Но я испытываю большое уважение к этому турниру. В четвертьфиналах вы были расслаблены, но на ранней стадии исход встреч непредсказуем. По моему опыту игрока и тренера, самое большое волнение бывает в первых раундах. БАТЭ — лучший клуб в Беларуси, мы с большой ответственностью относимся к этому матчу.

Накануне каталонцы опробовали газон главной футбольной арены Беларуси, где сегодня им предстоит сыграть с БАТЭ. Такого созвездия минский стадион «Динамо» ещё не видел: Пуйоль, Фабрегас, Хави, Вилья и, конечно, лучший футболист мира — Лионель Месси. Назначение на поединок белорусского и испанского клубов получила бригада арбитров из Германии во главе с Мануэлем Грефе.

Как ожидается, наблюдать за игрой на трибунах стадиона будут около 35 тысяч зрителей. Милиция просит прийти их заранее. Крупные вещи необходимо будет сдать в камеры хранения. По-прежнему нельзя проносить алкоголь, а также любые напитки в закрытой стеклянной посуде, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».