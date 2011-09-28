БАТЭ — «Барселона»: коэффициент на победу БАТЭ равняется 19

Такого ажиотажа на столичном «Динамо» не было со времен визита «Ювентуса». В Минск посмотреть на «Барселону» едут даже из Москвы и Питера. Все билеты в кассах были распроданы за пять дней до матча. Матча века, как его уже окрестили журналисты.

Умудриться достать билет все же можно. Правда, цены у перекупщиков на черном рынке интернета к сегодняшнему утру подобрались к отметке в 1,5 миллиона. Разница превышает исходную стоимость почти в десять раз, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К слову, букмекеры предлагают запросто ее возместить. Правда, только в случае победы белорусского клуба. Коэффициент «19» на такой исход дает самая авторитетная в мире британская контора.

Павел — представитель белорусской армии фанатов «Барселоны». Две недели назад был даже в Каталонии на матче с «Миланом». Можно было и не спрашивать, пойдет сегодня на футбол или нет.

Поддерживать «Барселону» будут и свои. Сотни болельщиков сине-гранатовых приехало и из самой Испании. Вообще на трибунах ожидается аншлаг — 35 тысяч человек. В центре столицы в связи с таким наплывом людей введут беспрецедентные меры безопасности. Будет ограничено движение на прилегающих к стадиону улицах. Плюс усиленный контроль на входе.

Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

Все будут в обязательном порядке проходить тщательный досмотр, поэтому только от самого болельщика зависит, где он встретит начало матча: либо в очереди на досмотр, либо на трибуне. Советую приходить пораньше.

Готовность номер один и на самой спортивной арене. Команды-соперницы еще вчера опробовали газон. По оценке тренеров, поле в идеальном состоянии. Так что помех для красивой игры быть не должно.