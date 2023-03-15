Артём Каркоцкий избран председателем Совета директоров клубов ФХБ

Новости Беларуси. Стало известно, что исполняющий обязанности генерального директора хоккейного минского «Динамо» Артем Каркоцкий избран председателем Совета директоров клубов Беларуси. Предыдущий глава Сергей Сушко сложил с себя полномочия и предложил выдвинуть на эту должность Андрея Каркоцкого, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Руководители клубов одобрили предложенную кандидатуру.

Артем Каркоцкий, председатель Совета директоров клубов ФХБ:

Возможно, мои слова покажутся банальными, но они будут искренними. Возглавить Совет директоров белорусских хоккейных клубов – это большая ответственность и большая честь для меня. Я благодарен, что руководители клубов доверили мне защищать их позицию в Исполкоме Федерации хоккея Беларуси. Это, на мой взгляд, демонстрирует то, что все мы работаем сообща и работаем в развитие белорусского хоккея и белорусских игроков. Я со своей стороны обязуюсь максимально эффективно делать свою работу.