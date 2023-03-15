Белорусы провели домашние матчи студенческой лиги РЖД

В противостоянии с университетом спорта из России хозяева не испытали никаких проблем. Преимущество было подавляющим. Итоговые цифры – 90:41. Таким образом, минчане будут играть еще. Если парни только вышли в восьмерку лучших дружин, то девушки уже разыгрывают награды. И у нас точно будет бронза. Но кому она достанется, пока непонятно. За третье место на пьедестале спорят две наши команды. Это «Горизонт-2» и молодежка «Минска». Матч еще продолжается.

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