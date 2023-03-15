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Белорусы провели домашние матчи студенческой лиги РЖД

15 марта 2023 14:02
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Резервная команда «Минск» завоевала пропуск в финал восьми студенческой лиги РЖД. Белорусы на одном дыхании провели домашние матчи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы провели домашние матчи студенческой лиги РЖД-1

В противостоянии с университетом спорта из России хозяева не испытали никаких проблем. Преимущество было подавляющим. Итоговые цифры – 90:41. Таким образом, минчане будут играть еще. Если парни только вышли в восьмерку лучших дружин, то девушки уже разыгрывают награды. И у нас точно будет бронза. Но кому она достанется, пока непонятно. За третье место на пьедестале спорят две наши команды. Это «Горизонт-2» и молодежка «Минска». Матч еще продолжается.

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# Баскетбол # Фотофакт

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