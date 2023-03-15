Алексей Протас вернулся на лёд после длительного перерыва

Алексей Протас вернулся на лед после длительного перерыва и помог «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс» в очередном матче чемпионата НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Форвард впервые появился в составе «столичников» после месяца отсутствия и сразу отдал голевую передачу. Белорус оказался причастен к первому взятию ворот своей дружиной. Всего же айс-тайм составил чуть более 11 минут. За это время он нанес три броска в створ и завершил встречу с отрицательным показателем полезности.