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Алексей Протас вернулся на лёд после длительного перерыва

15 марта 2023 12:54
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Алексей Протас вернулся на лед после длительного перерыва и помог «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс» в очередном матче чемпионата НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алексей Протас вернулся на лёд после длительного перерыва-1

Форвард впервые появился в составе «столичников» после месяца отсутствия и сразу отдал голевую передачу. Белорус оказался причастен к первому взятию ворот своей дружиной. Всего же айс-тайм составил чуть более 11 минут. За это время он нанес три броска в створ и завершил встречу с отрицательным показателем полезности.

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# Хоккей # Алексей Протас # Фотофакт

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