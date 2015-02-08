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Александр Лукашенко принял участие в праздничных мероприятиях в честь годовщины со дня открытия Олимпиады в Сочи

08 февраля 2015 13:41
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Новости России. 7 февраля в Сочи прошли праздничные мероприятия в честь годовщины со дня открытия зимних олимпийских игр. Торжественную церемонию по приглашению президента России Владимира Путина посетил Александр Лукашенко вместе с младшим сыном Николаем.

Во время большого шоу в центре «Юг Спорт» зрителям еще раз продемонстрировали самые яркие моменты Олимпиады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно на сочинской Олимпиаде белорусские спортсмены показали лучший результат в суверенной истории. В копилке нашей команды оказались пять золотых и одна бронзовая медаль.

Итоговое восьмое место в общем зачете можно назвать настоящим триумфом. Учитывая тот факт, что на этот раз белорусская делегация была самой малочисленной за все время участия в Олимпиадах – всего 26 спортсменов.

Две награды высшей пробы завоевали наши воздушные акробаты: Алла Цупер и Антон Кушнир. А главной героиней «белой» Олимпиады стала Дарья Домрачева. Биатлонистка завоевала три золотые медали.

А по итогам индивидуальной гонки на 15 километров компанию на пьедестале ей составила еще одна наша биатлонистка Надежда Скардино, которая стала «бронзовым» призером.

Президент Беларуси сейчас проводит в Сочи кратковременный отпуск. В этом городе Александр Лукашенко ознакомится с тем, как развивается белорусская спортивно-туристическая база.

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада

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