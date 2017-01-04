7:3. Итог встречи Беларусь-ОАЭ на Рождественском турнире, на счету Президента – гол и 3 результативные передачи

Новости Беларуси. 7:3 в нашу пользу – с таким счётом 4 января завершилась захватывающая игра хоккейной команды Президента Беларуси и ледовой дружины из Объединённых Арабских Эмиратов.

Наша страна уже в 13-ый раз не изменяет традиции первых дней нового года. И 4 января участники Рождественского турнира любителей хоккея на призы Президента Беларуси скрестили клюшки.

В этом году для участия в ледовых баталиях прибыли представители 14 государств.

Уникальная сборная Балкан объединила хоккеистов из 8 стран, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Особенность нынешних состязаний в том, что абсолютно все игры проходят на двух площадках «Чижовка-Арены», что, безусловно, удобно для болельщиков. И, конечно же, церемония открытия – это всегда невероятно красочное зрелище, шоу – этакий спектакль на льду.

Год пролетел, как скоротечный турнир, и снова хоккейные любители в Минске. В 13-й раз.

Неофициальный чемпионат мира.

Уже традиция: в борьбе за звание лучшего на лёд выходят 8 команд, трибуны заполняют поклонники турнира.

Принимает Рождественский турнир, в очередной раз, «Чижовка-Арена». 4 января – день открытия, и, по традиции, спортивный праздник стартовал с красочного шоу. Участие в церемонии принял и глава нашего государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нынешний турнир является самым масштабным по числу стран-участников. Мы рады приветствовать игроков из 15 государств. К нам приехали победители и призёры чемпионатов мира, Олимпийских игр, хоккеисты, выступавшие в Национальной хоккейной лиге.

Хоккей пользуется особой любовью и вниманием нашего народа.

Наши зрители смогут по достоинству оценить точный бросок, голевой пас, самоотверженную игру вратаря, филигранную технику нападающего и слаженность действий каждой из команд. Гости столицы убедятся в традиционном гостеприимстве белорусского народа, смогут познакомиться с Беларусью, ее историей, культурой, обрести новые интересные контакты. Ведь спорт – это лучшая форма народной дипломатии. Дорогие друзья, я хочу поздравить всех участников, зрителей нашего замечательного турнира с Новым годом и Рождеством. Пусть сбудутся все ваши мечты, а в каждом доме воцарятся мир, благополучие и счастье. XIII Рождественский международный турнир любителей хоккея на призы Президента Беларуси объявляю открытым.

Чуть позже, в матче открытия Президент выведет свою команду на лёд. Но вначале – о регламенте турнира. Пройдет он в два круга. На предварительном этапе две группы выявят победителей. Сильнейшие встретятся в финале. Занявшие в группах вторые места сразятся за бронзу. Первыми 4 января на лёд вышли финны и немцы.

Первый матч и первый разгром – 11:3.

И те и другие, как говорится, старожилы турнира. Но есть в этом году и новички. Команда Балкан, а в её составе – представители сразу 8 стран.

Сергей Гончаров, заместитель председателя Федерации хоккея Республики Беларусь:

Желающих участвовать в Рождественском турнире больше, чем мест.

И, таким образом, нам удалось сразу представителей из 8 стран пригласить. Для нас это очень важно, потому что, вы знаете, мы будем подавать опять заявку на проведение чемпионата мира в Минске, а это, как раз, те люди, которые будут принимать решение. И это здорово – что у них есть возможность ещё раз посмотреть, чтобы мы рассказали. И они все в восторге, для них это, как чемпионат мира.

Дебютанты в своем стартовом поединке встречались со швейцарцами. На недостаток шайб фанатам жаловаться 4 января не пришлось, в самом результативном матче дня крестоносцы одержали победу – 13:2. Россияне сыграли со словаками, и неожиданно крупно уступили – 0:12. Впрочем, даже фанаты проигравших команд не ушли без настроения.

Рождественский турнир – это, прежде всего, праздник.

Гулянья, конкурсы, подарки, выступления популярных артистов – организаторы гарантируют.

И вот, наконец, первый матч хозяев. На трибунах – аншлаг. На льду – действующие чемпионы. Соперник, хоть и экзотический на хоккейных просторах, но белорусам хорошо знаком. Объединенные Арабские Эмираты на турнир приезжают в третий раз.

Саиф аль-Амери, игрок команды Объединенных Арабских Эмиратов:

В этом году наша команда, бесспорно, сильнее, чем в прошлом. Но я не ожидал, что белорусы будут играть так хорошо. Очень интенсивный матч. Великолепные впечатления.

Сергей Стась, игрок команды Президента Беларуси:

Все с нетерпением ждали этого турнира: как болельщики, так и, я знаю, ребята-хоккеисты. Это всегда интересно, всегда приезжает много интересных команд. Ребята, с которыми мы играли, против кого играли, в своё время – всегда прекрасно встречать старых друзей.

В стартовом поединке хозяева порадовали своих болельщиков не только победой, но и красивыми заброшенными шайбами. Лучшим бомбардиром в белорусской команде стал Андрей Асташевич – на его счету хет-трик.

Александр Лукашенко отметился заброшенной шайбой и тремя голевыми передачами.

Итоговый счет – 7:3.

Так завершился первый игровой день турнира. Но это – лишь начало хоккейного праздника.

Болельщики:

Все 13 лет ходим. Первые годы даже продавали буклеты, где были команды с их автобиографиями, и мы следили всегда, и заполняли календарь – кто сколько забил голов.

Такой ажиотаж! Решили тоже поддержать, привели детей. Уже на подъезде сюда музыка играет, детей развлекают. Поэтому всё замечательно.

5 января состоятся 4 матча.

Белорусы в вечернем поединке встретятся с командой Балкан.

А победителя узнаем в субботу, 7 января.