Беларусь – ОАЭ: в середине второго периода шайбу в ворота соперников забросил Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Ну а мы возвращаемся к главной новости этого вечера. В «Чижовка-Арене» в эти минуты только что начался второй период невероятно интересной и зрелищной игры Рождественского турнира.

На льду команда Президента Беларуси и ледовая дружина Объединённых Арабских Эмиратов.

Мой коллега Евгений Горин вновь на прямой связи. Евгений, так что же происходит на льду, какой счёт на эту минуту?

Евгений Горин, СТВ:

Игорь, ну вот сейчас середина второго периода. Только что с передачей Александра Лукашенко была заброшена 5 шайба этой встречи.

После тайм-аута белорусам удалось забросить одну шайбу и сейчас последовала вторая.

Гости из Объединённых Арабских Эмиратов достаточно серьёзно сопротивляются, но игра продолжается, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.