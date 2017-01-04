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Беларусь – ОАЭ: в середине второго периода шайбу в ворота соперников забросил Александр Лукашенко

04 января 2017 16:45
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Новости Беларуси. Ну а мы возвращаемся к главной новости этого вечера. В «Чижовка-Арене» в эти минуты только что начался второй период невероятно интересной и зрелищной игры Рождественского турнира.

На льду команда Президента Беларуси и ледовая дружина Объединённых Арабских Эмиратов.

Мой коллега Евгений Горин вновь на прямой связи. Евгений, так что же происходит на льду, какой счёт на эту минуту?

Евгений Горин, СТВ:
Игорь, ну вот сейчас середина второго периода. Только что с передачей Александра Лукашенко была заброшена 5 шайба этой встречи.

После тайм-аута белорусам удалось забросить одну шайбу и сейчас последовала вторая.

Гости из Объединённых Арабских Эмиратов достаточно серьёзно сопротивляются, но игра продолжается, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси

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