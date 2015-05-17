16 мая стартовал 6 тур чемпионата Беларуси по футболу: лидеры – БАТЭ и «Шахтер» – расписали безголевой мир

Новости Беларуси. БАТЭ и Шахтер подписали безголевой мир. Таков главный итог 6 тура Беларусбанк чемпионата страны по футболу. 16 мая лидеры первенства мерились силами в Солигорске. Итог – 0:0.

Минское «Динамо» тем временем принимало дома «Гранит». Микашевичцы уже зарекомендовали себя в нынешнем сезоне как серьезный и неуступчивый соперник. После двух ничейных матчей на старте чемпионата последовали победы. Так что неудивительно, что «бело-голубым» пришлось непросто.

Хозяева смотрелись предпочтительнее, создавали куда больше моментов, но никак не могли распечатать кипера гостей Илью Гаврилова. И лишь на 90-й минуте лучший бомбардир клуба и всего чемпионата Фатос Бечирай точным ударом принес своему клубу победу.

«Динамо» берет верх 1:0 и продолжает победную серию под руководством Вука Рашовича. А «Гранит» терпит первое поражение в сезоне.

«Славия» разгромила «Витебск», при этом 4 мяча мозырчане оформили чуть более чем за 10 минут в концовке встречи. «Неман» по-прежнему не знает радости побед – гродненцы уступили «Торпедо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».