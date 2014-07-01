1:0. Аргентина вырвала победу у Швейцарии в последние минуты экстра-тайма и вышла в 1/4. Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Аргентина-Швейцария» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на стадионах Бразилии! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

На футбольных полях Бразилии сегодня определится последняя пара четвертьфиналистов!

С минуты на минуту спор за место в 1/4 начнут маститые аргентинцы и скромные, но боевитые швейцарцы!

Состав сборной Аргентины: Ромеро-Сабалета-Фернандес-Гарай-Рохо-Маскерано-Гаго-Ди Мария-Месси-Лавесси-Игуаин.

Состав сборной Швейцарии: Бенальо-Лихтштайнер-Джуру-Шер-Родригес-Берами-Инлер-Джака-Шачири-Мехмеди-Дрмич.

Швед Йонас Эрикссон выступит в роли главного судьи поединка.

Матч в Сан-Паулу стартовал!

Южноамериканская дружина предсказуемо взяла мяч под контроль и обосновалась на подступах к штрафной «крестоносцев».

Инлер записал на свой счёт первый швейцарский удар. Никакой опасности от него не исходило - много выше перекладины летит мяч.

Месси простреливал в центр штрафной слева, но Бенальо вовремя вышел на перехват.

Как и в большинстве матчей плей-офф, сыгранных к сегодняшнему дню, первый тайм этой игры моментами не изобилует.

А позади уже почти половина стартовой сорокапятиминутки.

Мехмеди здорово огрел по ногам Ди Марию.

Это дало право аргентинцам разыграть штрафной, но особой опасности он не принёс. Игуаин ударил головой выше рамки.

Ромеро ногами отбивает мяч после плотного удара Дрмича!!

А ассистрировал ему Шачири, классно накрутивший на правом фланге несколько соперников и выдавший удобный пас под удар!

Мяч отскочил к Лавесси после верховой борьбы в штрафной европейцев, но Эзекиль пробил низом прямо в Бенальо.

Ди Мария нагнетал обстановку у ворот «крестоносцев» навесом с углового, но замкнуть его никому не удалось.

Джака сфолил на Лавесси, заставив судью впервые извлечь из кармана жёлтую картонку.

Дрмич выбежал на убойную позицию, но вместо нормального удара исполнил издевательскую подсечку. Которая у него не получилась.

Ди Мария в касание пробил по швейцарским воротам, но как-то совсем неакцентированно. Бенальо без труда завладел мячом.

Первый тайм подошёл к концу! Он получился довольно равным и боевым. На табло в Сан-Паулу по-прежнему нули.

Перерыв завершён, команды возобновляют борьбу!

Первый тайм подошёл к концу! Он получился довольно равным и боевым. На табло в Сан-Паулу по-прежнему нули.

Перерыв завершён, команды возобновляют борьбу!

«Альбиселесте» насели на швейцарские ворота в дебюте второй половины.

А вот и ответ «крестоносцев»! Шачири заставил понервничать Ромеро своим ударом со стандарта.

И тут же Дрмич замыкал контратаку, но его удар пришёлся выше ворот.

Швейцарский защитник Рикардо Родригес пробил издали – неточно.

Кулак Бенальо встаёт на пути навеса Рохо с левого фланга.

Рохо ворвался в штрафную соперников по левому краю и замкнул пас с противоположного края! Бенальо потащил!

Игуаин выпрыгнул выше всех в швейцарской штрафной и головой переправил мяч под перекладину после навеса партнера!

Бенальо и в этом эпизоде проявил себя молодцом!

Тренеры не спешат вливать в игру свежую кровь! Ни одной замены до сих пор мы не увидели!

И вот под эти мои слова швейцарец Джака покидает поле. Ему на смену вышел Желсон Фернандес.

Месси принял мяч на грудь и выстрелил как из дробовика! Удар из-за границы штрафной пришёлся на сантиметры выше рамки.

Желсон Фернандес не церемонился с Ди Марией, жёстко срубив его. Справедливое предупреждение

Родриго Паласио меняет подуставшего Лавесси в составе «альбиселесте».

Фернандо Гаго впервые напомнил о своём существовании на газоне стадиона в Сан-Паулу дальним ударом.

Месси удачно сыграл на подборе за пределами штрафной, разогнался и прицельно пробил - Бенальо хорош!

Южноамериканцы планомерно осаждают ворота «крестоносцев» уже минут 20. Никакого результата это пока им не даёт.

Сеферович меняет Дрмича у сборной Швейцарии. Хотя, исходя из фамилий, можно сделать вывод, что с Аргентиной играет Сербия.

Рохо выстрелил издалека - выше цели.

Предупреждён Маркос Рохо за фол на Родригесе, который разгонял опасную швейцарскую контратаку.

Похоже на то, что увидим мы ещё как минимум полчаса игры.

Именно так! Основное время не выявило победителя и не порадовало нас забитыми мячами. Смотрим дальше!

Овертайм взял старт!

Месси выполнил навес со стандарта, его замкнул Паласио. Но у кипера Бенальо руки из правильного места - он легко забирает мяч.

Увы, ни темп игры, ни количество опасных моментов в овертайме не изменились в сторону увеличения.

Маркос Рохо неважно себя чувствует, прихрамывая покидает поле. Его меняет Хосе Мария Басанта.

Очень активен был сегодня Рохо в атаке, несмотря на свой номинальный статус защитника!

Первому экстра-тайму положен конец. Ровно ничего не изменил он в сценарии игры.

В перерыве между двумя доп. Таймами Лукас Билья заменил Фернандо Гаго. Последняя замена у южноамериканской дружины.

Вторая дополнительная пятнадцатиминутка вступает в свои права!

Бенальо вытащил из-под перекладины классный дальний выстрел Ди Марии!

Ещё один удар Ди Марии с убойной позиции! Но защитник Джуру заблокировал его.

У европейцев рокировка. Мехмеди уходит, Джемаили выходит.

Без пяти минут серия пенальти.

ГООООООЛ!!! НЕТ, НЕ БУДЕТ ПЕНАЛЬТИ!!! АНХЕЛЬ ДИ МАРИЯ ЗАБИВАЕТ!!! 1:0!!

Паласио перехватил мяч в центре поля, протащил его вперёд, отдал на Месси, тот отпасовал направо на Ди Марию и тащи, Бенальо!

Ди Мария пробил очень чётко и точно. В дальний нижний угол. Без шансов для швейцарского кипера.

Шведский судья дал Ди Марии жёлтую карточку, но это вряд ли сильно его расстроит.

Три минуты добавлено к экстра-тайму.

Джемаили!! Головой замыкал навес партнера справа, попал в штангу!!! От штанги мяч снова отскочил в Джемаили и ушёл за лицевую.

Даже Бенальо уже пошёл в аргентинскую штрафную помогать товарищам по команде!

Право на очень опасный штрафной получили «крестоносцы» на последних секундах игры!

у Аргентины сфолил Гарай и был предупреждён.

Не воспользовались последним шансов швейцарцы! Мяч угодил в стенку, после чего Йонас Эрикссон сразу же дал финальный свисток.

Аргентина всё же вымучила для себя право сыграть в четветьфинале! А кто будет её соперником - узнаем уже через три часа.