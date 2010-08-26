Яблочный пирог «Вверх дном»

Ингредиенты: Тесто: Мука 150 гр, масло сливочное 200 гр, яйцо 1 шт. Начинка: яблоки кислые 3 шт., яблоки сладкие 2 шт., масло сливочное 100 гр, сахар 100 гр.

Тесто: В муку добавляем яйцо и большой кусок сливочного масла. Замешиваем руками и ставим в морозилку на 10 минут .

Яблоки нарезаем мелко на сковородку, кладем в них полпачки сливочного масла и засыпаем сахаром и корицей. Отправляем сковородку на плиту на средний огонь, один раз перемешиваем и оставляем карамелизоваться.

Вынимаем тесто из морозилки и раскатываем в тонкий пласт – это и будет основой пирога. Далее выкладываем тесто на начинку. Ставим пирог в духовку на 7 минут при температуре 180 градусов. После того, как пирог готов, переворачиваем его вверх дном.

Взбиваем сливки с сахарной пудрой и выкладываем к каждому кусочку пирога взбитые сливки и ягоды.