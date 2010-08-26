Мясо «Нежная телочка» с картофелем и морковью по-корейски

Ингредиенты: Говядины (вырезка) 1, 5 кг (предварительно отваренная). Соус: Сливки 200 мл, чеснок 10 зубчиков, сыр плавленый 400 гр, масло сливочное 50 гр. Гарнир: Картофель 2 кг, морковь по-корейски 500 гр.

Нарезать соломкой отварную говядину, измельчить чеснок. Картофель нарезать соломкой. Картофель с острой корейской морковью отправляются на сковороду с раскаленным маслом.

Соус: Смешиваем в кастрюле сливки с большим количеством чеснока и плавленым сыром. Все это отправляем на плиту топиться. Когда соус готов, добавляем к нему кусочек сливочного масла.

Выкладываем на тарелку вареную говядину, обжаренный с корейской морковью картофель и поливаем мясо сливочно-чесночным соусом.