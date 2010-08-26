Овощной салат с орехами

Ингредиенты: Салат Айсберг 200 гр, помидоры черри 400 гр, огурцы 2 шт., сыр Фета 200 гр, лук красный 1 шт., укроп 1 пучок, базилик 1 пучок, орехи грецкие 200 гр.

Нарезаем лук тонкими полукольцами, огурцы, помидоры черри разрезаем на половинки. Отправляем овощи в салат. Сыр Фета нарезаем кубиками, измельчаем зелень.

Это интересно! Фета – традиционный греческий сыр, известный с 4 века. Способ его приготовления был описан еще Гомером. С тех времен технология его приготовления не изменилась. Название же позаимствовано из итальянского языка и означает «ломтик».

Сыр и зелень добавляем к овощам, перемешиваем. Солим, добавляем оливковое масло и итальянский бальзамический уксус. Последними добавляем грецкие орехи.