Торт «Муравейник»

Тесто: всыпаем в миску с мукой сахар, добавляем кусочки сливочного масла, сметану и соду, гашенyую уксусом. Разделяем тесто на две части и раскатываем небольшие колбаски. Отправляем все это в морозилку на 30 минут.
Охлажденное тесто натираем на крупной терке и распределяем на противень. Ставим тесто в духовку минут на 10.
Крем: смешиваем вилкой сгущенку и сливочное масло.
Крошку запеченного теста засыпаем в миску с кремом и тщательно примешиваем. Готовую массу выкладываем на блюдо для торта и придаем форму муравейника.