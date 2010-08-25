Торт «Муравейник»

Ингредиенты: Сгущенка вареная 250 гр, масло сливочное 70 гр. Мука 400 гр, сахар 100 гр, сметана 4 ст. ложки, масло сливочное 100 гр, сода, гашенная уксусом 1 ч. Ложка.

Тесто: всыпаем в миску с мукой сахар, добавляем кусочки сливочного масла, сметану и соду, гашенyую уксусом. Разделяем тесто на две части и раскатываем небольшие колбаски. Отправляем все это в морозилку на 30 минут.

Охлажденное тесто натираем на крупной терке и распределяем на противень. Ставим тесто в духовку минут на 10.

Крем: смешиваем вилкой сгущенку и сливочное масло.

Крошку запеченного теста засыпаем в миску с кремом и тщательно примешиваем. Готовую массу выкладываем на блюдо для торта и придаем форму муравейника.