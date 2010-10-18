Жареное мясо с овощами «Китайская фантазия»

Ингредиенты: Говядина (вырезка) 300 гр, курица (филе) 300 гр, свинина (вырезка) 300 гр, морковь 1 шт., спаржа зеленая 200 гр, горох стручковый 200 гр, перец болгарский 1 шт., орехи кедровый 100 гр. Подавать с китайской лапшой.

Морковь и перец нарезаем соломкой. Имбирь и чеснок мело рубим. Мясо нарезаем мелкими кубиками. Делаем маринад для мяса: кроме измельченных имбиря (корень 30 гр) и чеснока (6 зубчиков), понадобится кунжутное масло (20 мл), херес (100 мл), соевый соус (100 мл). Солить мясо не нужно, а вот сахар понадобится (2 ст. ложки). Выжимаем сок половины лимона и все перемешиваем. Мясо маринуем минимум час.

Мясо жарим на сковородке, на другой сковородке жарим овощи. К овощам добавляем кедровые орешки. Делаем соус: разводим в стакане воды 2 большие ложки крахмала, добавляем столько же сахара и немного соли. Соус заливаем в мясо. Когда мясо готово, помещаем в него овощи.

К этому блюду на гарнир можно подать китайскую лапшу.