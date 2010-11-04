Пирог «Закусочный» с селедкой и зеленью

Ингредиенты: Хлеб черный круглый 1 шт., майонез 200 гр. Выложить на листья салата. Посыпать тертым сыром. Украсить маслинами и помидорами черри. Начинка №1: Сельдь (филе) 300 гр, яйца 2 шт., яблоко зеленое 1 шт.

Начинка №2: Масло сливочное 200 гр, чеснок 3 зубчика, укроп 1 пучок, петрушка 1 пучок.

Порезать зелень, смешать с маслом и добавить мелко поструганный чеснок. Разрезаем булку хлеба на коржи и пропитываем майонезом. Проворачиваем через мясорубку селедку, 2 яйца и зеленое яблоко.

Слоями намазываем на коржи: первый слой – зелень с маслом, второй – селедочной массой. Чередуем начинки, прослаиваем таким образом весь торт. Остатками селедочной массы обмазываем верхушку торта и тертым сыром обсыпаем весь торт. Украшаем помидорами черри и маслинами.