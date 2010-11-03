Слоеный салат «Морская звезда»

Ингредиенты: Яйца 7 шт., палочки крабовые 250 гр, мясо крабовое 250 гр, сыр 100 гр, яблоко 1 шт., морковь 3 шт., лук репчатый 3 шт., майонез 500 гр. Украсить маринованными осьминогами, королевскими креветками и икрой палтуса.

Все ингредиенты обрабатываем отдельно. Натираем яблоко, белки и желтки на крупной терке. В кухонном комбайне отдельно измельчаем крабовое мясо, морковь (вареная) и лук. Из крабовых палочек делаем морскую звезду.

Это интересно! Сейчас салатом мы называем смесь из любых порезанных продуктов. Большинство не подозревает, что долгое время это блюдо состояло исключительно из зелени. Древние греки ели смесь из петрушки с луком, заправляя медом, солью и перцем. В Средние века в салат стали добавлять одуванчики и цикорий, а также другие травы. А еще спустя лет 300 – капусту, спаржу и сельдерей. Только в XIX веке в состав салата стали входить и другие не зеленые овощи.

Тертыми яичными белками заполняем дно салатника. Вторым слоем кладем измельченную вареную морковь и промазываем все майонезом. Далее идет слой лука и яблока, снова промазываем салат майонезом. Далее идет слой тертого сыра, а за ним – измельченного в крошку крабового мяса. Затем идет слой майонеза, который присыпаем тертыми яичными желтками. В центр салата выкладываем крабовые палочки в виде звезды.

Также для оформления закуски понадобятся маринованные осьминоги и очищенные королевские креветки. Напоследок декорируем лучи звезды икрой палтуса.