Старорусское пирожное из черного хлеба

Ингредиенты: Яйца (желтки) 8 штук, сахар 250 гр, смесь орехов 200 гр, сухарики ржаные 200 гр, лимон (цедра) 1 шт., орех мускатный (тертый) 1 ч.л. Ванилин по вкусу. Посыпать измельченными ванильными сухарями.

Измельчаем орехи и ржаные сухарики. Натираем цедру лимона. Разбиваем яйца, отделяем белки от желтков. Смешиваем желтки с сахаром. Во взбитую смесь всыпаем 2 стакана измельченных орехов и 2 стакана измельченных сухарей. Добавляем ванилин, тертый мускатный орех, и цедру лимона.

Выкладываем получившуюся смесь в смазанную маслом форму для выпекания. Отправляем в духовку на 10 минут.