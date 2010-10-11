Пирог «Грибная симфония»

Тесто: Тесто для пирога делаем на майонезе, смешиваем его с мукой и добавляем яйца. Размешиваем тесто миксером.
Обжариваем нарезанные грибы с луком, затем добавляем в них сметану. Нарезаем огурец полосочками. Выкладываем тесто на дно формы для выпекания. Далее идет начинка из обжаренных грибов и лука. Оставшимся тестом закрываем пирог. Выпекаем при температуре 200-250 градусов не более 25 минут.
Выкладываем пирог на тарелку. Центр каждого пирога заполняем разноцветными помидорами и дольками огурцов. Вокруг выкладываем свежую зелень.