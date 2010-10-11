Салат «Вулкан» с лососем и гренками

Ингредиенты: Лосось консервированный 1 кг, хлеб белый 200 гр, лайм (сок) 2 шт. Соус: Горчица 150 гр., майонез 250 мл. Выложить на листья салата. Украсить дольками лайма, мандаринов и маслинами.

Нарезаем белый хлеб тонкими небольшими кубиками. Консервированный лосось обязательно разрезаем, а не разминаем, потому что так он получается мягче и мельче. Подсушиваем кубики хлеба на разогретой сковороде, никакого масла. Разрезаем лайм на 6 частей, парочку оставляем для того, чтобы потом полить салат соком лайма.

Это интересно! В нашей стране уже многие оценили вкус лайма по достоинству, и все же предпочитают покупать эти плоды поштучно. А вот в Америки или Азии эти фрукты продаются в сетках, не меньше, чем по килограмму, потому что в этих странах соком лайма заправляют практически все салаты, маринуют мясо, рыбу и даже жарят в нем грибы.

На декорированной салатными листьями тарелке формируем из лосося невысокий вулкан. Чтобы рыба была сочнее, поливаем ее соком из консервов и сбрызгиваем соком лайма. Немного соуса, он выступает в роли лавы, и еще немного лосося сверху: теперь он будет вулканическим пеплом.

Раскладываем по краям тарелки дольки лайма, а между ними – дольки мандарина. Слегка раскрошив руками, высыпаем на вулканическую горку сухарики из белого хлеба. Несколько маслин, и снова поливаем все соусом.