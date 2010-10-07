Карп, фаршированный «По-королевски» с курагой и орехами

Ингредиенты: Карп 1 шт., лук репчатый 2 шт., морковь 2 шт., курага 300 гр, орехи грецкие 200 гр, гранат 1 шт.

Натираем морковь, нарезаем лук и обжариваем, добавляем к овощам курагу и измельченные грецкие орехи.

Это интересно! Карп – это одомашненный вид сазана. Первыми разводить и употреблять в пищу карпов начали в Древнем Китае еще до нашей эры. В Средние века в Европе эту рыбу разводили как декоративную. В Англии пруд с карпами был показателем богатства.

Сделав вдоль хребта по глубокому надрезу с каждой стороны, аккуратно отделяем мясо от ребер. Тут главное не проткнуть кожу, которая находится по бокам. Когда мясо костей обнажилось, в ход идут кухонные ножницы, которыми вырезаем хребет. Затем можно удалять все внутренности и реберные кости.

Фаршируем карпа приготовленной начинкой и зернами граната. Затем перетягиваем рыбу капроновой ниткой, чтобы она не потеряла форму. Выкладываем карпа на противень и натираем смесью соли и перца. Ставим карпа в духовку на 25-30 минут при температуре 200 градусов. Не забудьте смазать фольгу маслом!

Когда рыба готова, выкладываем ее на блюдо. Хребет рыбы закрываем отставшей начинкой, ее же выкладываем по бокам. Посыпаем зернами граната.