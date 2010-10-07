Прямой эфир

Карп, фаршированный «По-королевски» с курагой и орехами

07 октября 2010 16:53
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Ингредиенты: Карп 1 шт., лук репчатый 2 шт., морковь 2 шт., курага 300 гр, орехи грецкие 200 гр, гранат 1 шт.

Натираем морковь, нарезаем лук и обжариваем, добавляем к овощам курагу и измельченные грецкие орехи.

Это интересно! Карп – это одомашненный вид сазана. Первыми разводить и употреблять в пищу карпов начали в Древнем Китае еще до нашей эры. В Средние века в Европе эту рыбу разводили как декоративную. В Англии пруд с карпами был показателем богатства.

Фото. Фаршированный карп

Фото. Фаршированный карп

Сделав вдоль хребта по глубокому надрезу с каждой стороны, аккуратно отделяем мясо от ребер. Тут главное не проткнуть кожу, которая находится по бокам. Когда мясо костей обнажилось, в ход идут кухонные ножницы, которыми вырезаем хребет. Затем можно удалять все внутренности и реберные кости.

Фаршируем карпа приготовленной начинкой и зернами граната. Затем перетягиваем рыбу капроновой ниткой, чтобы она не потеряла форму. Выкладываем карпа на противень и натираем смесью соли и перца. Ставим карпа в духовку на 25-30 минут при температуре 200 градусов. Не забудьте смазать фольгу маслом!

Фото. Фаршированный карп

Фото. Фаршированный карп

Фото. Фаршированный карп

Фото. Фаршированный карп

Когда рыба готова, выкладываем ее на блюдо. Хребет рыбы закрываем отставшей начинкой, ее же выкладываем по бокам. Посыпаем зернами граната.

# Рецепты

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