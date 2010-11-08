Ингредиенты: Креветки королевские 1 кг, стружка миндальная 200 гр, помидоры черри 200 гр, сыр моцарелла 5 шариков, сыр бри 200 гр, руккола 1 пучок, салат зеленый 1 пучок.

Нарезаем помидоры и сыр бри кубиками. Для кляра: в крахмал (2 ст. ложки) разбиваем 2 яйца, добавляем соли по вкусу и немного воды (100 мл), перемешиваем. Кляр по консистенции должен обволакивать креветки, но не стекать. Креветки опускаем в кляр. Затем каждую в миндальную стружку и кладем на сковороду с разогретым подсолнечным маслом. Его на сковороде должно быть много. Индикатор готовности – порозовевшие хвостики.

Оформляем одну порцию. В центр тарелки выкладываем немного руколлы и зеленый салат. В уголок: изящно порезанные помидоры. Прямо на зелень выложим кружок моцареллы и несколько кубиков сыра бри. Далее на блюдо отправляем креветки в миндальной чешуе. Последний штрих – посыпаем края тарелки миндальной стружкой.

Сбрызнем блюдо бальзамическим уксусом, слегка польем оливковым маслом. Напоследок посыпаем смесью ароматных трав.