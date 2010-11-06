Паста «RABIATTO» с креветками

Ингридиенты: тертый сын пармезан, сливки, соус «Чимичури», оливковое масло, томаты, базилик, специи, чесночный порошок, оливки, перец чили, томаты-черри, креветки.

Сначала готовим соус «Чимичури»: отправляем в масло с томатами базилик, специи (смесь паприки, соли и разных перцев), немного чесночного порошка. Все тщательно перемешиваем. Выливаем соус на раскаленную сковородку и обжариваем в нем креветки с обеих сторон. На вторую сковородку отправляем половинки помидоров черри, нарезанные перец чили и оливки. Через пару минут добавляем туда сливки, а когда они закипят, добавляем туда тертый пармезан, и горячую пасту «Лингвини». Все хорошо перемешиваем и выкладываем пасту на тарелку. Сверху кладем креветки.