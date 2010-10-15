Фруктовый пудинг «Мужская верность»

Картофельная запеканка «Искушение» с курицей и грибами

Ингредиенты: Картофель 1 кг, куриная грудка 1 кг, грибы 1 кг, лук 2 шт, сыр 150 гр, укроп 1 пучок. Для заправки: сметана, яйца. Соль и перец по вкусу.