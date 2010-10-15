Прямой эфир

Фруктовый пудинг «Мужская верность»

15 октября 2010 10:13
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Ингредиенты: Яйца 2 шт., молоко 400 мл, мука 100 гр., сахар 100 гр., сахар ванильный 1 ч.л., бананы 2 шт., мандарины 2 шт., яблоки 2 шт.
Ставим молоко кипятиться на плиту.

Кулинарный совет! Стоит отвернуться на секунду, а молоко уже убежало. Плиту надо мыть. Смажьте края кастрюли сливочным маслом. Оно не позволит пене перелиться через край.
Фото. Фрукторвый пуддинг

Взбиваем яйца, муку и ванильный сахар, обычный сахар миксером. Вливаем эту массу в закипевшее молоко. Не переставая помешивать, доводим пудинг до загустения. Нарезаем фрукты и раскладываем их по креманкам. Пудинг выкладываем сверху.
# Рецепты

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