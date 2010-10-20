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Кексы «Виктори»

20 октября 2010 15:12
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Ингредиенты: Яйца 4 шт., сахар 1 стакан, сахар ванильный 30 гр, мука 1 стакан. Украсить клубникой, мятой и взбитыми сливками.

Отделяем белки от желтков. Белки взбиваем отдельно постепенно добавляя сахар, затем подсыпаем ванильный сахар и вводим желтки. Когда эту смесь взбили, постепенно добавляем просеянную муку. Заполняем тестом формы для кексов, заполняем формы не до верху, рассчитывая на то, что кексы поднимутся.

Ставим формочки с тестом в духовой шкаф, разогретый до 200 градусов на 20 минут. Украшаем клубникой, мятой и взбитыми сливками.

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