Кексы «Виктори»

Ингредиенты: Яйца 4 шт., сахар 1 стакан, сахар ванильный 30 гр, мука 1 стакан. Украсить клубникой, мятой и взбитыми сливками.

Отделяем белки от желтков. Белки взбиваем отдельно постепенно добавляя сахар, затем подсыпаем ванильный сахар и вводим желтки. Когда эту смесь взбили, постепенно добавляем просеянную муку. Заполняем тестом формы для кексов, заполняем формы не до верху, рассчитывая на то, что кексы поднимутся.

Ставим формочки с тестом в духовой шкаф, разогретый до 200 градусов на 20 минут. Украшаем клубникой, мятой и взбитыми сливками.