Салат из судака с огурцами

Ингредиенты: Судак (филе) 3 шт., огурцы 3 шт., салат зеленый 0,5 пучка, яйца (белки) 3 шт., помидоры 3 шт. Смесь соли с перцем по вкусу, заправить соевым соусом и соком лимона. Посыпать кунжутом и укропом.

Нарезаем огурцы кружочками, а помидоры розочкой. Каждый кусочек филе судака натираем с двух сторон смесью соли и перца, поливаем соевым соусом и сдабриваем соком лимона. Обжариваем рыбу с двух сторон на сковороде с маслом до готовности. Нарезаем маленькими кусочками.

Отделяем белки от желтков. Белки нарезаем кубиками. По краям тарелки размещаем розы из помидоров, центральное пространство тарелки заполняем нарезанными огурцами. Закрываем огурцы рваными салатными листьями, сверху выкладываем нарезанный белок, затем вновь салатные листья.

На самый верх салата выкладываем ломтики судака. Остается заправить закуску соевым соусом и соком лимона. Присыпаем рубленными укропом и кунжутными зернами.