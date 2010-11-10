Прямой эфир

Груши в сиропе с орехами «Страдивари»

10 ноября 2010 17:54
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Ингредиенты: Груши 3 шт., сироп шиповника 1 литр, корица 2 палочки. Украсить мятой, ванильным и шоколадным соусами.

Мелко нарезаем изюм. Груши очищаем и вынимаем сердцевину. В кастрюлю с растопленным сиропом опускаем пару палочек корицы, перекладываем туда груши (груши должны полностью поместиться в сиропе). Ставим на огонь.

Измельчаем в блендере фисташки (150 гр), добавляем очищенные кедровые орехи (50 гр) и измельченный изюм (100 гр). Перемешиваем до однородности.

Наливаем на порционную тарелку немного ванильного соуса и столько же шоколадного. Художественно смешиваем их при помощи палочки корицы. Вынимаем из сиропа проваренную грушу, наполняем ее ореховой начинкой и аккуратно перекладываем на тарелку. Последний штрих – листочки мяты для украшения десерта.

Фото. Груши в сиропе с орехами
# Рецепты

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