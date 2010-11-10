Морской язык под укропным соусом «Соль миньер»

Ингредиенты: Морской язык (филе) 5 шт., мука 50 гр, масло сливочное 50 гр, масло растительное 50 мл, соль и перец по вкусу. Украсим при помощи отварной моркови. Подавать с вареной спаржей.

Мелко нарезаем укроп. Рыбу солим, перчим.

Это интересно! Название рыбы морской язык в переводе с латыни означает «подметка» т.к. ее форма действительно напоминает эту деталь. Несмотря на это у рыбы очень нежное сочное мясо и что немаловажно, у нас она продается без костей.

Обваливаем рыбу в муке и можно жарить. Для этого растапливаем сливочное масло на сковороде. Причем сливочное масло смешиваем с подсолнечным, это нужно для того, чтобы оно не так горело. К тому же именно сливочное масло при жарке придает золотистую румяную корочку.

Вторую часть сливочного масла (100 гр) используем для приготовления укропного соуса. Растапливаем сливочное масло, добавляем мелко порубленный укроп (1 пучок), столовую ложку свежевыжатого лимонного сока (1 лимон) и тщательно перемешиваем.

Выкладываем на тарелку вареную спаржу. Рядом помещаем обжаренное филе морского языка. Из отваренной морковки делаем рыбке хвост и глаз. Поливаем все свежеприготовленным соусом миньер (укропным соусом).