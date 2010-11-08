Рулет из семги с клубникой «Вкус на контрасте»

Ингредиенты: Семга (филе) 1 кг, клубника 300 гр, сыр с голубой плесенью 400 гр. Украсить свежей клубникой.

Режем сыр пластинками, а каждую клубнику на 4 части.

Это интересно! Считается, что сыр с плесенью изобрел молодой пастух. По легенде юноша был вынужден прервать свой обед, и не доел ржаной хлеб с овечьим сыром. Вернувшись, он обнаружил, что и сыр, и хлеб покрылись плесенью. Но пастух был настолько голоден, что все таки закончил свой обед. Именно так обнаружился необычный вкус этого сыра.

Берем тонкие пластинки сыра с голубой плесенью и полностью покрываем им филе семги. Сверху выкладываем порезанные ягоды клубники. Бечевкой перевязываем рулет в нескольких местах (бечевку изначально лучше сразу положить под рыбу). Упаковываем рулет в фольгу.

Запекаем в духовке 20 минут. Соус: сливки (200 мл) выливаем в кастрюлю, неострую горчицу 1,5 чайных ложек. Ставим на огонь, доводим до кипения. Добавляем в соус мелко нарезанную петрушку (1 пучок).