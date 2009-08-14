Женщины погибли под рухнувшей стеной зерносклада

Несчастный случай произошел в половине шестого вечера. Под напором зерна обрушилась складская стена, придавив насмерть 38–летнюю и 51–летнюю работниц, находившихся снаружи. У младшей остались две дочери — старшеклассница и студентка.В конце рабочего дня полеводов производственного участка «Первомайский» Барановичской птицефабрики, в деревне Тешевле, поднявшийся ветер и дождь прогнали с поля. У стены зернохранилища под выступающей крышей уже много лет они ставили свои велосипеды. И в этот раз две работницы направились туда.
— Стена эта уже года четыре качалась, но мы все равно там останавливались по привычке, — утирает слезы полевод Тамара Жих. — Я первая за угол ушла, вдруг слышу шум. Кинулась туда, а из–под обрушившихся кирпичей плечо видно — все черное. Мы стали женщин откапывать, но достали уже мертвыми... Такая ужасная смерть!
С начала года в Барановичском районе на производстве погибли уже пять человек, сообщает газета «СБ-Беларусь сегодня».