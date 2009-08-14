Женщины погибли под рухнувшей стеной зерносклада

Житель Барановичей пошел за пивом, а оказался в Ялте

В Барановичах 30-летний мужчина отправился в магазин за пивом. Вышел, как был: в шортах и майке. Спустя девять дней после исчезновения мужа жена получила от суженного письмо по электронной почте: «Со мной все нормально. Я в Ялте. Работаю».