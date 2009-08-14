Под Гомелем проводница выпала из вагона

39–летнюю Н., проводницу белорусского поезда Одесса — Минск, коллеги потеряли в пути. Между станциями Костюковка и Светоч под Гомелем она выпала из своего вагона. Лежащую на путях проводницу заметил машинист поезда, идущего следом. Он и вызвал «скорую». Несмотря на разбитую голову и оторванную стопу, женщина была жива. Однако помочь медики уже ничем не могли. Через несколько минут она умерла.
Железнодорожники сразу предположили, что погибшая имеет отношение к ранее прошедшему здесь скорому из Одессы. Это впоследствии и подтвердилось.
Как и почему все произошло — выясняют следователи. Скорее всего, в тамбуре была открыта внешняя дверь, и проводница выпала через нее при сильном толчке поезда. Предстоит проверить и другие версии, в том числе криминальные, пишет газета «СБ-Беларусь сегодня».