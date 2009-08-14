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Житель Барановичей пошел за пивом, а оказался в Ялте

14 августа 2009 05:52
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В Барановичах 30-летний мужчина отправился в магазин за пивом. Вышел, как был: в шортах и майке. Спустя девять дней после исчезновения мужа жена получила от суженного письмо по электронной почте: «Со мной все нормально. Я в Ялте. Работаю». В итоге «Степа Лиходеев» давал сотрудникам милиции объяснение по телефону. Потому что возвращаться на родину в ближайшие пару дней мужчина не собирался.

Как рассказал газете «Заря» оперуполномоченный уголовного розыска Барановичского ГОВД Денис Калюта, оказывается, в день исчезновения мужчина уехал в Киев, откуда и добрался до Ялты. По его словам, к такому поступку его толкнули семейные разногласия.
При себе у него были и паспорт, и деньги – этого ему оказалось достаточно, сообщает «КП».
# происшествия

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