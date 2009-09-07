Землетрясение в Албании

Землетрясение магнитудой 5,4 балла произошло 7 сентября в Албании.

Об этом сообщил Албанский сейсмологический институт. По его данным, эпицентр находился в 100 км от Тираны поблизости от города Пешкопея.

Как отмечают албанские СМИ, в результате подземных толчков в различных селах разрушено до тысячи жилых домов, о возможных жертвах пока ничего не сообщается.

В настоящее время на месте происшествия работают медицинские бригады и пожарные, жителям оказывается необходимая медицинская помощь. Всю прошедшую ночь население сел вблизи Пешкопеи провело на улице, опасаясь новых подземных толчков.

Землетрясение также ощущалось в Македонии и Хорватии, сообщает Newsru.com.