Землетрясение в Албании

Об этом сообщил Албанский сейсмологический институт. По его данным, эпицентр находился в 100 км от Тираны поблизости от города Пешкопея.
Как отмечают албанские СМИ, в результате подземных толчков в различных селах разрушено до тысячи жилых домов, о возможных жертвах пока ничего не сообщается.
В настоящее время на месте происшествия работают медицинские бригады и пожарные, жителям оказывается необходимая медицинская помощь. Всю прошедшую ночь население сел вблизи Пешкопеи провело на улице, опасаясь новых подземных толчков.
Землетрясение также ощущалось в Македонии и Хорватии, сообщает Newsru.com.