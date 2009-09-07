В шведском городе Гетеборг прохожий поймал мальчика, упавшего с седьмого этажа.

Шестилетний мальчик выбрался на балкон своей квартиры. Вскоре очевидцам стало ясно, что ребенок наверняка упадет. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб не успели предпринять никаких мер. Мальчик сорвался вниз с высоты более 20 метров. Увидев, что ребенок падает, один из свидетелей подбежал к дому и сумел подхватить мальчика на руки.

Благодаря действиям прохожего мальчик выжил, хотя получил травмы и попал в больницу.

Причины произошедшего выясняет следствие. По предварительной версии, родители позволили ребенку запереться одному в комнате и не проверяли, чем он занимается, сообщает Lenta.ru.