За убийство косуль - до шести лет тюрьмы

Сотрудники правоохранительных органов задержали за браконьерство жителя Пинска Брестской области.

В лесном массиве вблизи деревни Ольшанка 40-летний подозреваемый убил двух европейских косуль, причинив ущерб на сумму около Br42 млн.

Гражданин задержан по ст. 108 УК Беларуси. Следственным отделением Пинского РОВД в отношении браконьера возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 282 УК («Незаконная охота»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает БЕЛТА.