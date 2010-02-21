За сутки в двух регионах Беларуси обрушились кровли домов

Из-за оттепели потяжелел снег.

В Гомеле снежной нагрузки не выдержала крыша дома барачного типа, построенного в 60-х. Его признали аварийным в прошлом году, а в нынешнем - жильцы получили ордера на новое жилье. Лишь одна семья задержалась с переездом. Во время ЧП в доме находилась только хозяйка квартиры. Шиферная крыша упала на потолочное перекрытие, не повредив комнат.

Крыша нежилого одноэтажного дома обрушилась под тяжестью снега сегодня ночью и в центре Гродно. Кирпичное здание, построенное в конце 19 века, представляет историческую ценность. Оно давно пустовало и его собирались реконструировать под магазины и офисы.