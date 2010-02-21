Обрушение мечети в Марокко: жители обвиняют местные власти

По меньшей мере 41 человек погиб и 76 пострадали при обрушении минарета в мечети Баб аль-Барадин (Bab al-Baradeen) в городе Мекнес на севере Марокко, в 140 км от столицы страны города Рабат.

Обрушение произошло 19 февраля, когда около 300 верующих собрались в мечети для традиционной пятничной молитвы. «Когда имам собрался начать церемонию, минарет упал», – рассказал Reuters местный житель Халед Рахмуни.

Власти страны называют причиной обрушения проливные дожди, которые идут в стране в течение последних дней. Сильные ливни уже привели к наводнениям, которые стали причиной гибели нескольких человек, привели к коллапсу на дорогах, погубили значительную часть урожая.

Однако в последние часы начали поступать сообщения о том, что местные жители предупреждали власти о повреждениях в стене мечети задолго до трагедии, пишет GZT.RU.

«Люди возмущены этим. Мы много раз говорили им о повреждениях в стенах и том, что минарет может опрокинуться, но они игнорировали наши предупреждения», – рассказывает посетитель мечети Мохаммед.

«Мы верим в бога и судьбу, но эти жизни можно было бы спасти, если бы власти не продемонстрировали, что их не волнует то, что говорят люди», – продолжает другой местный житель Захир.

Король страны Мохаммед VI уже распорядился отстроить мечеть заново – как можно скорее и максимально близко к оригинальной архитектуре, пишет BBC.