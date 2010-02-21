Семья полгода не приходила за выигрышем в $2,5 миллиона

В течение полугода супружеская пара из американского штата Индианаполис не подозревала о том, что уже давно разбогатела. И не узнала бы об этом никогда, если бы во вторник Лори Уайт не включила телевизор в тот момент, когда организаторы лотереи объявляли о решении продлить срок выдачи невостребованного выигрыша до воскресенья.

Речь шла об игре, которая состоялась еще в августе прошлого года. Лори написала своему мужу Эрику sms-сообщение, в котором спрашивала, не завалялся ли где-нибудь у них старый билетик. Однако прошла еще пара дней, пока Эрик не вспомнил об этом.

В четверг вечером глава семьи, действительно, нашел у себя в кабинете какие-то лотерейные билеты в огромной стопке книг, удивившись, что их до сих пор еще не выбросили. На следующей день пара зашла в офис лотереи и отдала на проверку билеты. Один из которых, как оказалось, полгода назад выиграл 2,5 миллиона долларов.

"Мне пришлось себя ущипнуть, чтоб убедиться, что не сплю!" - сказала Лори. После того, как пара заплатила все налоги, она получила чек на 697 тысяч долларов. Эти деньги Эрик и Лори собираются потратить на обучение в колледже их детей, которые пока даже не ходят в школу, и отдать часть денег церкви - в качестве благотворительности. Кроме того, в ближайшие выходные счастливая семья планирует "как следует пообедать и отдохнуть", пишет Вести.ру.