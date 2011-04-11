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Япония почтила минутой молчания память жертв землетрясения

11 апреля 2011 14:27
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Исполнился ровно месяц со дня трагедии, когда разрушительное цунами, вызванное сильным землетрясением, обрушилось на северо-восточные районы страны.

Траурная церемония началась именно в то время, когда произошел первый подземный толчок.

По последним данным, официально подтверждена гибель 13 тысяч человек, а всего погибшими и пропавшими без вести числятся около 25 тысяч. Сейчас в пострадавших регионах более 20 тысяч военных обследуют районы береговой зоны.

Между тем, подземная стихия все еще продолжает напоминать о себе. На северо-востоке страны снова фиксируют сильные подземные толчки, объявлена угроза цунами. Жителям опасной зоны рекомендовано подняться на возвышенности — как можно дальше от прибрежных районов.

На АЭС «Фукусима-1» эвакуируют рабочих. Первый и второй реакторы станции снова отключены от внешнего электроснабжения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фукусима. Землетрясение в Японии

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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