Япония почтила минутой молчания память жертв землетрясения

Исполнился ровно месяц со дня трагедии, когда разрушительное цунами, вызванное сильным землетрясением, обрушилось на северо-восточные районы страны.

Траурная церемония началась именно в то время, когда произошел первый подземный толчок.

По последним данным, официально подтверждена гибель 13 тысяч человек, а всего погибшими и пропавшими без вести числятся около 25 тысяч. Сейчас в пострадавших регионах более 20 тысяч военных обследуют районы береговой зоны.

Между тем, подземная стихия все еще продолжает напоминать о себе. На северо-востоке страны снова фиксируют сильные подземные толчки, объявлена угроза цунами. Жителям опасной зоны рекомендовано подняться на возвышенности — как можно дальше от прибрежных районов.

На АЭС «Фукусима-1» эвакуируют рабочих. Первый и второй реакторы станции снова отключены от внешнего электроснабжения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фукусима. Землетрясение в Японии