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Юг США охвачен лесными пожарами, на севере бушует торнадо

11 апреля 2011 08:43
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Наибольшую обеспокоенность вызывают два очага возгорания в штате Техас.

Несмотря на усилия пожарных, там огонь вплотную подошел к населенным пунктам. Уже сгорели 40 жилых домов. Распространению пламени способствует аномально жаркая и сухая погода, установившаяся в южных штатах. В тушении пожаров задействованы вертолеты и бульдозеры, однако пока огонь продолжает распространяться, охватывая все новые территории.

Фото. лесной пожар в США

Фото. лесной пожар в США

Фото. лесной пожар в США

Фото. лесной пожар в США

Между тем, непростая ситуация и на севере страны. Там зафиксировано несколько сильных торнадо. Один из смерчей прошел через городок Маплтон в штате Айова, превратив в щепки две трети жилых домов. К счастью, никто не пострадал. Для помощи жителям направлены бойцы Национальной гвардии США, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Торнадо в США

Фото. Торнадо в США

Фото. Торнадо в США

Фото. Торнадо в США

Фото. Торнадо в США

Фото. Торнадо в США

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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