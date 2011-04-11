Юг США охвачен лесными пожарами, на севере бушует торнадо

Наибольшую обеспокоенность вызывают два очага возгорания в штате Техас.

Несмотря на усилия пожарных, там огонь вплотную подошел к населенным пунктам. Уже сгорели 40 жилых домов. Распространению пламени способствует аномально жаркая и сухая погода, установившаяся в южных штатах. В тушении пожаров задействованы вертолеты и бульдозеры, однако пока огонь продолжает распространяться, охватывая все новые территории.

Между тем, непростая ситуация и на севере страны. Там зафиксировано несколько сильных торнадо. Один из смерчей прошел через городок Маплтон в штате Айова, превратив в щепки две трети жилых домов. К счастью, никто не пострадал. Для помощи жителям направлены бойцы Национальной гвардии США, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».