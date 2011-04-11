Взрыв в минском метро. Списки пострадавших

Администрация второй городской клинической больницы вывесила первый список поступивших в учреждение граждан, пострадавших при взрыве в минском метро, сообщил агентству «Интерфакс-Запад» источник в органах здравоохранения.

«Около 19.30 во 2-ой городской больнице появились списки пострадавших, которые там находятся. В них 23 человека. Он написан от руки и некоторые фамилии и имена написаны неразборчиво. Вполне возможно, что из-за неразборчивости некоторые данные могут быть с ошибками», – сообщил собеседник агентства.

Он также привел фамилии из этого списка.



Поляков Ф.Б. - 57 лет



Гаптун Ю.В. - 65 лет



Буевич Ирина Александровна - 58 лет



Тарун Андрей Анатольевич - 1907 г.р.



Довженок Наталья Михайловна - 1991 г.р.



Матый (неразборчиво) Иван Влдадимирович, город Рогачев



Бобон Виктория Викторовна - 1986 г.р.



Малышева Екатерина Алексеевна - 1954г.р.



Рохманов Н. П. - 1963 г.р.



Нераз Г.В. - 1967 г.р.



Тышкевич (имя неразборчиво) Иосифович - 1986 г.р.



Саботян Маргарит Михайловна - 1941 г.р.



Вотохович Алексей Сергеевич - 1989 г.р.



Л (неразборчиво) Анна Евгеньенва - 1983 г.р.



Г (неразборчиво) Павел Петрович - 1985 г.р.



Л (неразборчиво) В.В., пос. Колодищи



Тириень Елена Валдимровна, нет данных по возрасту



Елена Владимировна, нет данных по возрасту



Полякова Ф. (отчество неразборчиво), 57 лет



Буевич Ирина Александровна, 50 лет



Х (неразборчиво) Евгений Николаевич 1987 год.



Б (неразборчиво) В.В., нет данных по возрасту



Б (неразборчиво) Е.Н, нет данных по возрасту



Кроме второй городской клинической больницы, пострадавшие находятся в первой, третьей и шестой клинических больницах Минска, а также в БСМП столицы.

Между тем, в официальных органах здравоохранения агентству пока отказываются сообщить списки пострадавших, ссылаясь на то, что они пока еще не готовы. По словам представителей комитета по здравоохранению Мингорисполкома, эти данные будут обобщены примерно через час.