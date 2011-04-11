Взрыв в минском метро. 11 погибших, около 126 ранены

ЧП в минском метро. 1,5 часа на станции «Октябрьская» прогремел взрыв. В результате, по последним данным, 11 человек погибли, около 126 получили ранения. 35 из них оказывается медицинская помощь на месте. Более 50 госпитализированы.

Александр Лукашенко в настоящий момент проводит экстренное совещание. И, как стало известно, глава государства дал указания оказать экстренную помощь всем пострадавшим и усилить меры безопасности. Обеспечить бесперебойное движение транспорта в Минске. В ближайшие часы президент проведет экстренное совещание с силовиками.

«Октябрьская» – одна из самых загруженных линий на первой линии. ЧП произошло в 17.55.

Как сообщили очевидцы, взрыв предположительно произошел в последнем вагоне. Сам взрыв был похож на громкий хлопок. Происхождение хлопка пока комментировать сложно. Свое слово скажут специалисты.

По словам очевидцев, пожара на станции не было. Но был дым.

Сюда в течение нескольких минут прибыли все экстренные службы: МЧС, КГБ, МВД. Много машин скорой помощи. Они оперативно развезли пострадавших по больницам. Ближе всего находятся больницы № 2 и № 3.

Очевидцы:

Как раз стоял, ждал поезда. Открылись двери – произошел взрыв.

Там было темно.

Произошел взрыв – образовался мрак. Я ехала в первом вагоне. Полетели стекла. Непонятно, где произошел взрыв – площадка, вагон. Рвануло капитально.

Я была в метро. Почувствовала, что земля затряслась. Потом люди в панике побежали. Давки не было. Только ребята есть без ног.

Чтобы машины скорой помощи могли беспрепятственно доставлять в больницы пострадавших, проспект Независимости был перекрыт, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но сейчас движение восстановлено.

По словам очевидцев, есть много пострадавших.

Пострадавшие:

Мы шли, потом все попадали. Была вспышка. Дальше поднялась пыль.

На подходе к «Октябрьской», «Купаловской», был хлопок негромкий. Посыпались стекла. Много дыма. Была волна, которая всех положила.

На станцию оперативно прибыли более 10 пожарных расчетов. Сейчас продолжают работать службы.

Николай Прусевич, главный врач 2-й клинической больницы г. Минска:

Три человека со средней тяжестью. В основном, это осколочные ранения мягких тканей.